Força Alternativa Revolucionária do Comum será o partido das Farc

A Força Alternativa Revolucionária do Comum será o nome do partido da ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), após assinar a paz depois de mais de meio século de conflito armado, anunciou seu líder máximo nesta quinta-feira.

“Por decisão majoritária no nosso congresso, é definido como nome do #NuevoPartido: Força Alternativa Revolucionária do Comum (Farc)”, escreveu no Twitter o líder da ex-guerrilha, Rodrigo Londoño (“Timochenko”).

A nova denominação da antiga guerrilha, que durante 53 anos manteve o nome de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), foi escolhida durante o congresso realizado desde o domingo em Bogotá.

Mil e duzentos delegados, a maioria procedente de distantes zonas rurais e afro da Colômbia, definem no encontro as diretrizes do movimento político e seus candidatos para as eleições gerais de 2018.

“Timochenko” assegurou que a decisão de manter as siglas Farc, com um novo significado, foi apoiada por 628 dos delegados que participam no evento, enquanto 264 optaram pela Nova Colômbia.

Os ex-combatentes, que vão lançar seu partido na sexta-feira na Praça de Bolívar, no centro político de Bogotá, também apresentaram seu novo logo.

Diferentemente da bandeira colombiana com dois fuzis cruzados e um livro, que usaram por anos, sua nova imagem é uma rosa vermelha, com uma estrela no meio e as letras Farc em verde.

As Farc, que foram a principal guerrilha das Américas, assinaram em novembro um acordo de paz com o governo de Juan Manuel Santos, após quatro anos de negociações em Cuba.