Flórida se prepara para pior tempestade já ocorrida no Atlântico

Boston – O Irma passou pelas ilhas do Caribe e avança rapidamente em direção a Porto Rico, com a Flórida em sua mira. O furacão de Categoria 5 pode se tornar o mais caro da história dos EUA.

O furacão Irma “é o tipo de tempestade em que se perdem milhares de vidas”, disse Chuck Watson, um modelador de desastres da Enki Research em Savannah, Geórgia, EUA. “Esta não será uma grande inundação em câmera lenta como o Harvey — este é um verdadeiro e genuíno furacão.”

O Irma surge menos de duas semanas depois de o furacão Harvey passar com violência pelo Texas, desativando quase um quarto da capacidade de refino de petróleo dos EUA e gerando danos generalizados, quedas de energia e inundações.

Apesar de os modelos mostrarem que o Irma está se afastando das plataformas de petróleo e gás da costa do Texas e da Louisiana, poupando Houston de mais devastações, a tempestade ameaça causar estragos nas ilhas do Caribe e na Flórida.

A velocidade dos ventos do Irma atingiu 300 quilômetros por hora na manhã desta quarta-feira, o que o coloca na Categoria 5, patamar mais elevado da escala Saffir Simpson, de cinco níveis.

Se o Irma chegar a Miami com a mesma força da tempestade de Categoria 4 que atingiu a cidade em 1926, os prejuízos segurados ficarão entre US$ 125 bilhões e US$ 130 bilhões, escreveu Jay Gelb, analista do Barclays, em nota. Os prejuízos não segurados ficariam acima disso. As perdas em todo o Caribe poderiam facilmente chegar a US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões, disse Watson.

Os prejuízos causados pelo Katrina, segurados e não segurados, chegaram a US$ 160 bilhões em dólares de 2017 depois de a tempestade atingir Nova Orleans em 2005, segundo os Centros Nacionais de Informação Ambiental dos EUA.

Embora seja muito cedo para determinar o caminho exato em direção à Flórida, alguns modelos de danos em caso de a tempestade atingir Miami de forma direta alcançam o patamar de US$ 200 bilhões, disse Watson.