Flórida restabelece fornecimento de energia após Irma

Miami – Mais de 80% dos usuários da Flórida já tiveram o fornecimento de energia já restabelecido, mas ainda cerca de 2 milhões de casas, lojas e empresas seguem sem luz após a passagem do furacão Irma pelo estado no fim de semana.

Uma das principais companhias elétricas, a Flórida Power & Light (FPL), informou nesta sexta-feira que já restabeleceu o serviço em mais de 97% dos locais essenciais, como hospitais, centros de operações de emergência, portos, aeroportos, quartéis e prisões.

“As operações para o restabelecimento do serviço elétrico para os 28% restantes dos clientes afetados pelo furacão Irma continua sem descanso”, indicou a FPL em comunicado.

“Isso significa ir rua por rua, casa por casa. Agradecemos aos nossos clientes por seu apoio e paciência”, indicou Eric Silagy, diretor-executivo da FLP.

Silagy ressaltou também que a companhia já restabeleceu a energia em mais de 93% dos asilos, assim como em 2 mil escolas e 1,4 mil postos de gasolina atingidos pelo Irma.

A FPL usou mais de 50 drones para obter mais detalhes sobre as regiões afetadas e pelos danos causados pelo Irma. A companhia acredita que restabelecerá o fornecimento de energia para todos os usuários até a próxima sexta-feira.

“No sudoeste da Flórida, onde os danos foram mais extensos, o restabelecimento da energia é mais complicado”, afirmou.

O governador da Flórida, Rick Scott, viajará hoje a Flórida Keys, no extremo sul do estado, para se reunir com funcionários locais e avaliar o andamento dos planos de recuperação da região, a mais atingida pela passagem do Irma.

O número provisório de mortes provocada pelo furacão no sudeste dos EUA é de 39. Ainda não se sabe quando o balanço final de vítimas e prejuízos será divulgado pelas autoridades.