Flórida ordena evacuação de 6,3 milhões de pessoas

Miami- O governador da Flórida, Rick Scott, disse neste sábado que ordenou a evacuação de 6,3 milhões de pessoas do estado perante a chegada de “Irma”, o furacão mais potente já registrado na região, devido especialmente ao temido aumento do nível do mar.

“(‘Irma’) é o mais catastrófico furacão que o estado já viu”, ressaltou Scott ao pedir a evacuação de um terço dos 22,6 milhões de habitantes do estado, o terceiro mais populoso do país.

O furacão perdeu um pouco de força ao tocar terra ontem à noite em Cuba e se desloca para o oeste com ventos máximos constantes de 205 quilômetros por hora, mas se espera que se fortaleça antes de chegar amanhã à costa oeste da Flórida.

Por essa mudança da trajetória estimada, as autoridades se viram obrigadas a aumentar a cifra de evacuados.

“Você não sobreviverá ao aumento do nível do mar “, alertou Scott em referência ao perigo que ameaça toda a costa oeste do estado, depois que a trajetória de “Irma” se deslocou para o oeste nas últimas horas.

O aumento da pressão atmosférica e a forte ressaca, junto com a subida da maré, podem provocar um aumento do nível do mar de até seis metros em algumas áreas da costa oeste.

“Precisam evacuar, não esta noite, não em uma hora, tem que ser agora mesmo”, reiterou o governador em coletiva de imprensa.

Além dos 6,3 milhões de pessoas que receberam ordem de evacuação na Flórida, a Geórgia recomendou a mesma instrução a 540.000 pessoas, enquanto a Carolina do Sul pediu à população que abandone a zona costeira do estado. EFE