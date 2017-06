Fifa diz estar em contato com Catar sobre Copa do Mundo de 2022

Zurique – A Fifa informou nesta segunda-feira que está em “contato frequente” com o comitê organizador da Copa do Mundo de 2022 no Catar, embora não tenha comentado diretamente a situação diplomática envolvendo o Estado do Golfo Pérsico.

Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram relações com o Catar nesta segunda-feira, acusando-o de apoiar o terrorismo e criando a maior discórdia nos últimos anos entre alguns dos países mais poderosos do mundo árabe.

Em um comunicado por email, a Fifa disse estar mantendo “contato frequente com o Comitê Organizador Local de Catar 2022 e com o Supremo Comitê de Cumprimento e Legado a cargo dos assuntos relacionados à Copa do Mundo de 2022 da Fifa”.

“Não temos nenhum outro comentário por ora”, acrescentou.

Nem o comitê organizador local da Copa do Mundo do Catar nem a Confederação Asiática de Futebol (AFC) quiseram comentar.

A seleção do Catar ainda está disputando as eliminatórias para o Mundial de 2018 na Rússia, mas é a última de seu grupo, com quatro pontos em sete jogos, tendo partidas com Coreia do Sul, Síria e China pela frente.

Existe uma chance muito pequena de o time ainda terminar como terceiro do grupo e se classificar para uma repescagem com a seleção que terminar como terceira do outro grupo classificatório da Ásia, no qual teria Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos como adversários em potencial.

A Copa de 2022 é o carro-chefe de uma estratégia cuidadosamente planejada para projetar o Catar na arena global através do esporte, e a crise diplomática pode ter impacto em seus preparativos.