Festival de rock é interrompido na Alemanha por alarme terrorista

Berlim – O festival Rock am Ring, que acontece na cidade alemã de Nürburg, foi interrompido nesta sexta-feira pela polícia devido a um alarme terrorista, enquanto era efetuada a evacuação das mais de dez mil pessoas presentes no local.

Fontes da organização confirmaram a desocupação das instalações do festival ao ar livre nesta sexta-feira, o primeiro dos três dias programados.

As autoridades do estado de Renânia-Palatinado confirmaram, além disso, que tinha sido ativado o alarme terrorista, ainda que sem dar mais detalhes.

Os organizadores pediram ao público que deixasse o local, enquanto as forças policiais realizam uma varredura.

Segundo a emissora de televisão “n-tv”, a evacuação ocorreu de forma ordenada, enquanto os alto-falantes e os serviços de segurança presentes no lugar davam as instruções precisas ao público.

O primeiro aviso, através da conta oficial do festival no Twitter, foi feito seis horas após o início do evento e quando se estima que mais de dez mil pessoas se encontravam nas instalações.

O festival Rock am Ring, um dos mais populares e consolidados do verão alemão, é realizado habitualmente desde 1985 no circuito automobilístico de Nürburgring.

Para os três dias de apresentações, coincidindo com o longo final de semana de Pentecostes, os organizadores esperavam a presença de cerca de 85.000 pessoas.