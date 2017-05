Fecham colégios eleitorais nas pequenas cidades francesas

Paris – A maior parte dos colégios eleitorais abertos neste domingo na França para o segundo turno das eleições presidenciais fechou às 19h (horário local, 14h em Brasília), uma hora antes de a votação ser encerrada no centros de votação das grandes cidades do país.

Da mesma forma que no primeiro turno, em 23 de abril, os eleitores ainda podem comparecer às urnas em Paris, Lyon, Marselha, Bordéus, Toulouse, Nice, Lille e Estrasburgo, entre outras grandes localidades.

Após a abertura às 8h (horário local, 3h em Brasília), às 17h (horário local, meio-dia em Brasília) 65,3% do eleitorado tinha votado. A queda foi de 4% com relação aos 69,42% dos franceses que tinham comparecido às urnas há duas semanas nessa mesma hora.

Conforme dados fornecidos pelo Ministério do Interior, a participação é também sensivelmente inferior a do segundo turno de 2012, quando 70,59% dos cidadãos já tinham votado nesse horário, em eleições que finalizaram com quase 80% de participação.

O segundo turno, disputado pelo social liberal Emmanuel Macron e pela candidata da extrema direita Marine Le Pen, tem se desenvolvido igual ao primeiro, com fortes medidas de segurança e com mais de 50 mil policiais e gendarmes espalhados em todo o país.