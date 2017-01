FBI: Não há evidências de ciberataques na campanha de Trump

Washington – Não há evidências de que a campanha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ou que o Comitê Nacional Republicano tenham sido hackeados com sucesso durante a eleição presidencial dos EUA, disse na terça-feira o diretor do FBI, James Comey.

Em uma avaliação divulgada na semana passada, agências de inteligência dos Estados Unidos disseram que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou um esforço para ajudar as chances eleitorais do republicano Trump ao desacreditar a democrata Hillary Clinton na campanha de 2016.