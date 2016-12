FBI faz alerta sobre ameaças do EI a igrejas e festas natalinas

Washington, 23 dez (EFE).- O FBI alertou nesta sexta-feira sobre ameaças do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) a igrejas e celebrações natalinas nos Estados Unidos, segundo um boletim obtido pela emissora “CNN”.

“O EI continua convocando atentados contra as celebrações públicas nesse período, incluindo contra as igrejas”, alertaram o FBI e o Departamento de Segurança Nacional em um relatório dirigido às forças de segurança e às empresas privadas do país.

No entanto, as autoridades explicam no documento que não têm conhecimento de nenhuma ameaça crível nem específica no país.

Segundo a “CNN”, o boletim foi enviado hoje depois de várias páginas na internet ligadas ao EI terem publicado uma lista de igrejas para serem atacadas nos EUA.