Farc entregam mais 10 menores de idade à Cruz Vermelha

Bogotá – As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) entregaram nesta sexta-feira mais 10 menores de idade ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICR), com o que já são 86 os que abandonaram as fileiras dessa guerrilha, que está em pleno processo de desmobilização.

Após se verificar que estavam em boas condições de saúde para sua transferência, os adolescentes foram levados a um local transitório de acolhida, indicou o CICR em um breve comunicado.

Atualmente cerca de 7.000 guerrilheiros das Farc se encontram reunidos nas denominadas zonas de vereda transitórias de normalização (ZVTN), em pleno processo de abandono de armas e transição para a legalidade.

Estas entregas de menores são realizadas sob a mais estrita privacidade e, por respeito aos direitos dos menores, o CICR não informa nem sua identidade nem detalhes de sua saída das Farc.

Embora não haja uma cifra consolidada de meninos e adolescentes que estão nas fileiras guerrilheiras, o número dois das Farc, Luciano Marín, codinome “Iván Márquez”, assegurou em maio do ano passado que seriam 21, embora o governo colombiano tenha elevado esse número para 170.