Famílias de vítimas de acidente na Rússia vão receber indenização

MOSCOU (Reuters) – O Fundo de Seguro Social russo vai pagar compensações de um milhão de rublos (16.340 dólares) às famílias dos mortos no acidente com o avião Tu-154 no Mar Negro perto da cidade de Sochi, disse Vsevolod Vukolov, diretor do Serviço Nacional para o Trabalho e o Emprego da Rússia neste domingo, de acordo com a agência russa Tass.

“As famílias daqueles que estavam em relações de trabalho receberão um milhão de rublos do Fundo de Seguro Social”, disse ele. “Pagamentos do seguro aéreo serão cerca de dois milhões de rublos. Famílias de militares vão receber auxílio do Ministério da Defesa. Tirando essas, famílias das vítimas do acidente vão receber auxílio de regiões e de seguros voluntários, se houver”, disse Vukolov.

Um porta-voz da União Russa de Seguradoras havia dito mais cedo que as famílias de militares iriam receber até 7,8 milhões de rublos (127,5 mil dólares), e a famílias dos civis, três milhões de rublos.

Um avião Tu-154 do Ministério da Defesa russo desapareceu das telas do radar às 5h40, horário de Moscou, logo depois de decolar de Sochi, no Mar Negro.

Segundo as últimas informações do Ministério da Defesa russo, havia 92 pessoas a bordo do avião, oito membros da tripulação e 84 passageiros, incluindo mais de 60 integrantes do famoso conjunto Alexandrov, um coral militar das Forças Armadas russas que partia para celebrar o Ano Novo com um grupo da força área russa na base de Hmeymim, na Síria. Valery Khalilov, condutor do coral, também estava na lista de passageiros.