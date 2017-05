Familiares buscam pessoas desaparecidas em explosão em Manchester

Londres- Centenas de pessoas continuam nesta terça-feira procurando familiares e amigos que assistiram ao show na noite de ontem na Manchester Arena, palco do ataque terrorista suicida que deixou 22 mortos e 59 feridos.

As redes sociais estão cheias de mensagens de pessoas que ainda não receberam notícias de seus familiares, horas após um ataque entre cujas vítimas estão adolescentes, segundo confirmou a Polícia de Manchester.

O Facebook, por exemplo, ativou a sua função de verificação de segurança, pela qual os seus usuários podem postar uma mensagem para comunicar que estão a salvo, enquanto que as autoridades puseram a disposição dos cidadãos uma linha de telefone de emergência.

Após a tragédia, dois hotéis próximos à Manchester Arena, o Holiday Inn e o Premier Inn, acolheram durante a noite jovens que não puderam retornar para suas casas, informou hoje a rede “BBC”.

Entre aqueles que continuam hoje procurando algum familiar está Charlotte Campbell, de Manchester, que declarou ao programa “Today” da “BBC 4” que desconhece o paradeiro da sua filha de 15 anos, Olivia.

“A última vez que entrei em contato com ela foi às oito e meia da noite passada. Estava no show, tinha acabado de ver o show, e me agradeceu por deixá-la ir”, explicou Campbell.

A mãe acrescentou que Olivia foi ao show da cantora americana Ariana Grande com seu amigo Adam, que foi localizado esta manhã internado em um hospital desta cidade do noroeste da Inglaterra.

“Liguei para todo mundo, hospitais, polícia, todos os centros onde foram acolhidos os jovens. Seu pai a está procurando em Manchester”, explicou.

A Polícia confirmou que várias pessoas continuam desaparecidas após o fato, em que um suposto terrorista suicida detonou um explosivo caseiro após o show.

Segundo os últimos dados, o autor, que morreu na explosão, conseguiu detonar a bomba no hall que liga a arena à estação de trens de Victoria, que hoje continua parcialmente fechada.