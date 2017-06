Família real britânica comemora aniversário da rainha

São Paulo – A família real britânica comemorou neste sábado (17) o aniversário da rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham.

O príncipe George e a princesa Charlotte, filhos do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Midleton, roubaram a cena fazendo caras e bocas enquanto a família real posava para fotos e acenava para o público na sacada do Palácio. A postura deles gerou memes que foram compartilhados no Twitter.

Embora o aniversário de 91 anos da rainha tenha sido em 21 de abril, a celebração oficial tradicionalmente acontece em junho, junto com a cerimônia “Trooping the Colour”.

Além da rainha e de seu marido, o príncipe Philip, também estavam na sacada o príncipe Charles com a mulher Camilla, Kate Midleton e o príncipe William com os filhos, e o príncipe Harry.

Veja abaixo as fotos da celebração e as reações de usuários do Twitter às caras e bocas do príncipe George e da princesa Charlotte.

Na vida eu queria ser a Kate mas tô mais pro Príncipe George pic.twitter.com/d2lbz6VXml — Maria Carregal (@mariaacarregal) June 17, 2017

tem dias q eu fico só o príncipe george pic.twitter.com/3qGbl8D3EW — candy (@forkswift) June 17, 2017

Eu sou o príncipe george nas festas de família pic.twitter.com/kKQVxIONlo — ✌ (@aicamila) June 17, 2017