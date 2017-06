Falso alarme de bomba causa correria e deixa feridos na Itália

São Paulo – Um alarme falso de bomba causou correria na praça San Carlo, em Turim, na Itália, enquanto milhares de torcedores da Juventus assistiam ao jogo entre o time da cidade e o Real Madrid, pela final da Champions League, neste sábado.

De acordo com o jornal La Repubblica, mais de 600 pessoas ficaram feridas por conta do medo de um ataque terrorista, o que causou correria entre os 300 mil torcedores. O jornal aponta como uma possível causa do pânico a queda de uma grade de uma escada de acesso a um estacionamento subterrâneo.

O som forte gerou corre-corre e muitos torcedores acabaram imprensados contra barreiras de contenção instaladas na praça. As forças de segurança e os bombeiros de Turim foram acionados imediatamente para a ocorrência.

A Juventus perdeu a final da Champions por 4 a 1 e acabou sendo vice-campeã pela sétima vez na história. A partida aconteceu em Cardiff, no País de Gales

Vídeos publicados nas redes sociais dão uma ideia do pânico gerado.