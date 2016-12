Explosões em fábrica de fogos no México deixa ao menos 20 mortos

Cidade do México – Mais de 20 pessoas morreram e 70 ficaram feridas devido a várias explosões ocorridas nesta terça-feira em uma fábrica de fogos de artifício no município de Tultepec, no México, informaram fontes oficiais.

A Polícia Federal confirmou pelo Twitter que, em apuração preliminar, foram contabilizados “70 lesionados que foram transferidos a hospitais”.

O incidente começou minutos antes das 15h (hora local; 19h em Brasília) no Mercado de Pirotecnia de San Pablito, onde integrantes da Defesa Civil, bombeiros e agentes federais e estaduais trabalham para apagar o fogo e resgatar as vítimas.

Veja as imagens e vídeos das explosões:

Este es uno de los videos que circulan en redes sociales sobre la explosión en el mercado de pirotecnia de Tultepec / @Siempre889 pic.twitter.com/jkwuTEXbkZ — Lalo González (@LaloGonzalezM) December 20, 2016

Acuden 10 ambulancias de @CruzRojaEM con 50 paramédicos al incendio en el mercado de cohetes de #Tultepec. pic.twitter.com/N0VucD83GE — Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) December 20, 2016