Explosões em fábrica de fogos deixam 4 mortos em Portugal

Lisboa – Várias explosões em uma fábrica de fogos na cidade portuguesa de Lamego, cerca de 100 quilômetros ao leste do Porto, deixaram pelo menos quatro mortos nesta terça-feira, confirmaram à Agência Efe fontes do Corpo de Bombeiros do município.

Essas fontes indicaram que as explosões deixaram ainda duas pessoas levemente feridas.

Ainda não se sabe o número exato de pessoas que estavam trabalhando na fábrica no momento da explosão, embora as autoridades acreditem que havia 15 funcionários, razão pela qual continuam os trabalhos para encontrar novas vítimas ou feridos.

As fortes explosões, que começaram pouco antes de 18h (horário local, 14h de Brasília), provocaram um incêndio que afeta também a região florestal na qual se encontra a fábrica e está sendo combatido por mais de 80 bombeiros, segundo a Autoridade Nacional de Defesa Civil.

No local das explosões também há dois helicópteros dos serviços médicos.