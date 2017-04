Explosões perto do ônibus de time alemão fere um jogador

Dortmund, Alemanha – O ônibus do Borussia Dortmund foi danificado e um jogador ficou ferido após três explosões perto do veículo que levava o time para a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco nesta terça-feira, informou a polícia.

O jogo foi adiado para quarta-feira em decorrência do incidente.

“De acordo com o que se sabe atualmente, as janelas do ônibus foram (inteira ou parcialmente) quebradas e uma pessoa ficou ferida”, disse a polícia de Dortmund, acrescentando que o incidente aconteceu em Hoechsten, nos arredores da cidade.

“Ainda não é possível dizer exatamente o que foi a explosão ou exatamente onde algo explodiu”, informou o comunicado.

O jornal alemão Bild relatou em sua edição online que dispositivos explosivos foram colocados em um mato na estrada ao longo da qual o ônibus estava passando.

“Os dispositivos explosivos foram colocados fora do ônibus, várias janelas foram quebradas”, disse Gunnar Wortmann, porta-voz da polícia, de acordo com o jornal.

O Dortmund disse que o zagueiro espanhol Marc Bartra, de 26 anos, foi levado para o hospital.

“Todo o nosso apoio a @MarcBartra, @BVB e seus torcedores”, disse o Barcelona no Twitter, em apoio ao seu ex-jogador.

O diretor-geral do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, afirmou à Sky TV: “Toda a equipe está em estado de choque”.

A polícia acrescentou: “Atualmente não há nenhuma evidência de ameaça aos visitantes no estádio.”

O Borussia Dortmund afirmou em um comunicado: “Pouco após a saída do ônibus do time do Borussia Dortmund do hotel para o estádio houve um incidente. O ônibus foi danificado em dois lugares. Uma pessoa ficou ferida e está no hospital.”