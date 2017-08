Explosão no centro de Kiev deixa 2 feridos, diz polícia

Kiev – Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira em uma explosão ocorrida perto da sede do governo no centro de Kiev, capital da Ucrânia, no feriado do Dia da Independência, disse a polícia.

A explosão, que aconteceu por volta de 14h no horário local, foi provavelmente um ato de vandalismo, disse a porta-voz do Serviço de Segurança estatal da Ucrânia, Olena Gitlyanska.

Imagens do canal de televisão local 112 mostraram uma mulher deitada no chão em uma rua perto do prédio do governo.

Testemunhas disseram ao canal de TV que aparentemente o explosivo foi atirado de um carro em movimento.