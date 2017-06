Explosão deixa 8 mortos em jardim de infância na China

Pequim – Um suspeito foi identificado na explosão no portão de entrada de um jardim de infância no leste da China, que deixou pelo menos oito mortos, nesta quinta-feira.

A polícia estava investigando a explosão como um ato criminoso e disse que “miraram” no suspeito, de acordo com a agência de notícias Xinhua. Não ficou claro se o suspeito havia sido detido e nenhum possível motivo foi apontado.

Duas pessoas morreram na cena e outras seis morreram após terem sido levadas a um hospital, no jardim de infância de Chuangxin, no distrito de Fengxian, de acordo com as autoridades.

A mídia estatal afirma que 65 pessoas ficaram feridas, incluindo oito que permanecem em estado grave. Não foram oferecidos detalhes das vítimas.

Não é a primeira vez que acontece um ataque em um jardim de infância na China. Autoridades dizem que os suspeitos eram pessoas com problemas mentais ou que guardavam rancor de vizinhos.

Vídeos que supostamente seriam da cena da explosão foram divulgados nas redes sociais e mostravam crianças e adultos deitados no chão. Alguns estavam sangrando.

O site do Global Times disse que a explosão foi causada por um cilindro de gás em uma barraca de comida do outro lado da rua, citando uma testemunha identificada pelo sobrenome Shi.