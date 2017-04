Explosão de granada em boate deixa 36 feridos na Colômbia

Bogotá – Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, duas gravemente, na explosão de uma granada em uma boate na noite de sábado na cidade colombiana de San Pedro, no departamento de Valle del Cauca (sudoeste), informaram neste domingo as autoridades.

A governadora do departamento, Dilian Francisca Toro, disse à imprensa local que as autoridades já iniciaram uma investigação. As primeiras versões indicam que o dispositivo foi detonado “dentro da boate”.

Dois dos feridos permanecem em estado grave na unidade de cuidados intensivos do hospital San José, da cidade vizinha de San José de Buga.

O coronel Alvaro Cardozo Diaz, subcomandante da polícia de Valley, afirmou que as autoridades estão tentando determinar se a explosão foi um ataque contra os proprietários do estabelecimento, mas observou que não há ameaças conhecidas.

Cardozo indicou que a linha de investigação aponta para um possível confronto entre gangues, mas não forneceu mais detalhes.