Explosão de carros-bomba em Mosul deixa pelo menos 30 mortos

Bagdá – Pelo menos 30 pessoas morreram nesta quinta-feira e dezenas ficaram feridas pela explosão de três carros-bomba conduzidos por suicidas no bairro de Kukyeli, uma zona liberada do controle jihadista em Mosul, no norte do Iraque.

Uma fonte de segurança disse à Agência Efe que os suicidas detonaram a carga explosiva junto a grupos das forças de segurança e de civis.

A mesma fonte acrescentou que o balanço de vítimas poderia aumentar.

Além disso, afirmou que as forças de segurança impuseram toque de recolher na zona onde ocorreram as explosões e começaram a inspecionar a região na busca de outros possíveis carros-bomba.

O bairro de Kukyeli é uma das primeiras zonas residenciais de Mosul, onde entraram as forças iraquianas, e que conseguiram arrebatar do Estado Islâmico (EI).

Os combates dentro da cidade, onde vive mais de um milhão de pessoas, estão se caracterizando pela violência e intermitência e o exército iraquiano.

As Forças de Segurança iraquianas e curdas lançaram em 17 de outubro uma ofensiva para libertar Mosul, a segunda cidade mais importante do país e que caiu em mãos do EI em 2014.