Explosão de carro-bomba deixa 11 mortos no norte da Síria

Cairo – A explosão de um carro-bomba deixou nesta quinta-feira pelo menos 11 mortos e 35 feridos na cidade de Jabala, perto de Latakia, no norte da Síria, que é controlada por forças governamentais, segundo informou a agência oficial “Sana”.

A explosão ocorreu nas proximidades do estádio municipal El Baladi, segundo fontes da polícia citadas pela agência.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) detalhou que o veículo foi detonado por um terrorista suicida.

A explosão também causou danos em casas e comércios no bairro de Al Imara, onde há grande movimento de pessoas, indicou a “Sana”.

Em maio do ano passado, Jabala foi alvo de quatro explosões que causaram a morte de 45 pessoas, segundo as autoridades, número que o OSDH elevou a 97.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria desses atentados através da agência de notícias “Amaq”, vinculada aos radicais.

Por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque de hoje, perpetrado na região da Síria onde vive a minoria alauita do país e onde os níveis de violência foram menores desde o início do conflito, em março de 2011.

Jabala se encontra perto da base aérea de Hamimim, usada pela aviação russa para lançar seus bombardeios em território sírio.