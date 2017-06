Exército sul-coreano encontra possível drone da Coreia do Norte

Seul – A Coreia do Sul encontrou o que parece ser um drone da Coreia do Norte equipado com uma câmera em uma montanha próxima de sua fronteira com o vizinho isolado, informaram os militares sul-coreanos nesta sexta-feira, insinuando que o dispositivo realizava uma missão de espionagem.

A descoberta um dia depois de Pyongyang testar um novo tipo de míssil terra-mar pode despertar questionamentos sobre a condição das defesas aéreas da Coreia do Sul, em um momento no qual Seul tenta conter os programas nuclear e de mísseis do vizinho do norte.

Em tamanho e formato, o dispositivo se parece com uma aeronave não tripulada norte-coreana encontrada em 2014 em uma ilha próxima da fronteira, disse o Estado-Maior Conjunto sul-coreano em um comunicado, acrescentando que as autoridades planejam realizar uma análise detalhada.

“O drone encontrado desta vez parece malfeito, mas ligeiramente mais fino do que outros anteriores”, disse um militar da Coreia do Sul à Reuters sob condição de anonimato por não ter autorização para falar com a mídia.

O aparelho seria o mais recente de vários drones norte-coreanos enviados à Coreia do Sul, com a qual Pyongyang está tecnicamente em guerra, já que a guerra da Coreia terminou em 1953 com uma trégua, não um tratado de paz.

Em 2014, a Coreia do Sul disse que três drones do vizinho foram encontrados em cidades fronteiriças.

Uma investigação conjunta de militares sul-coreanos e norte-americanos concluiu que a aeronave fazia missões de reconhecimento para o Norte, que nega estar enviando drones espiões e classifica as descobertas como fabricações.

No ano passado a Coreia do Sul disparou tiros de alerta contra um suposto drone norte-coreano, obrigando-o a voltar atrás.