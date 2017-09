Exército sírio rompe cerco que EI mantinha a base militar

Cairo – O Exército sírio chegou nesta terça-feira à cidade de Deir ez-Zor, no nordeste do país, e rompeu o cerco que o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) mantinha há três anos a uma base militar controlada pelo governo, informaram fontes oficiais e ativistas.

Após os combates com os jihadistas, as forças governamentais conseguiram abrir corredores para se comunicarem com a base da Brigada 137 do Exército, segundo informaram o Observatório Sírio de Direitos Humanos e a agência oficial “Sana”.

A ONG afirmou que o avanço das tropas leais ao governo da Síria aconteceu depois que os soldados terminaram de desativar minas e retirar artefatos explosivos do terreno que os separava do quartel assediado.

De acordo com a agência “Sana”, os habitantes dos bairros controlados pelas forças governamentais comemoraram a chegada das tropas.

A ofensiva contra o EI na província de Deir ez-Zor, na sua maioria controlada pelos jihadistas, começou no sábado passado na província vizinha de Homs, com a cobertura da artilharia síria e da aviação.

Apesar do assédio do EI, presente na cidade desde inícios de 2015, o Exército sírio manteve o controle de vários bairros do noroeste e do aeroporto militar, situado ao sudeste, além do citado quartel. A província de Deir ez-Zor é o último grande reduto do EI na Síria.