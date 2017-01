Exército sírio continuará no vale do Rio Barada, diz delegação

Astana – O chefe da delegação governamental síria nas conversas de Astana, Bashar al Jaafari, disse nesta terça-feira que o Exército sírio vai continuar com as operações no estratégico vale do Rio Barada que abastece Damasco.

Al Jaafari, embaixador da Síria na Organização das Nações Unidas (ONU), comunicou essa decisão aos jornalistas ao término das conversas que acontecem na capital cazaque com representantes da oposição e países fiadores para tentar reforçar o cessar-fogo.

“Enquanto os terroristas continuarem impedindo a chegada de água a Damasco, o Exército sírio continuará suas operações”, afirmou.