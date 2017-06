Exército iraquiano detém locutor de rádio do EI em Mossul

Mossul – O exército do Iraque deteve nesta terça-feira um jornalista que trabalhava como locutor para a emissora de rádio Al Bayan, ligada ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), no leste libertado da cidade de Mossul, no norte do Iraque, informou à Agência Efe uma fonte militar.

Uma unidade do exército iraquiano conseguiu deter o jornalista, identificado como Alaa Sami al Khatib, procedente de Mossul, no bairro libertado de Al Nabi Yunes, no leste da cidade iraquiana, indicou o porta-voz do Comando de Operações Conjuntas, Yahia Rasool.

O porta-voz explicou que o locutor foi detido perto deste distrito histórico após uma denúncia de um cidadão que informou sobre a sua presença no local.

Segundo Rasool, o jihadista foi levado para uma prisão da localidade para ser interrogado e, posteriormente, será remitido à Justiça iraquiana.

Antes de se juntar aos jihadistas, Khatib trabalhou para vários jornais locais e o ex-governador da província de Ninawa – cuja capital é Mossul – chegou a nomeá-lo como o responsável de imprensa no governo da cidade.

O jornalista se uniu ao EI quando a cidade caiu nas mãos dos terroristas em 10 de junho de 2014.

Os extremistas estão encurralados pelas forças iraquianas nas últimas ruas que ocupam nesta cidade que foi seu principal reduto no Iraque, depois que foi anunciado ontem o início da última fase da ofensiva sobre o centro antigo da cidade.