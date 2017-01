Exército do Iraque controla prédios da Universidade de Mosul

Erbil – Forças Antiterroristas do Exército do Iraque entraram nesta sexta-feira na Universidade de Mosul, no leste da cidade, e tomaram o controle de vários edifícios, disse à Agência Efe o comandante desta unidade, o general Maan al Saadi.

A Universidade de Maan era a segunda maior do país até 2014, quando passou a ficar sob controle do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Saadi explicou que as forças especiais conseguiram ocupar o Instituto e a Faculdade de Tecnologia, assim como vários edifícios administrativos, sobre os quais içaram a bandeira iraquiana.

Além disso, ele afirmou que as tropas continuam o avanço em meio a duros combates, nos quais pelo menos 19 jihadistas morreram , entre eles dois suicidas.

Os soldados das forças especiais também detonaram dois carros-bomba com os quais os combatentes do EI pretendiam atacá-los.

Poucas horas antes, o Exército iraquiano tomou o controle da sede do governo da província de Ninawa, no centro da cidade de Mossul, informou a Efe outra fonte militar, o comandante das Operações Conjuntas, o general Abdelamir Yarala. EFE