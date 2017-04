Ex-presidente Ricardo Lagos desiste das eleições no Chile

Santiago – O ex-presidente chileno Ricardo Lagos, de centro-esquerda, desistiu nesta segunda-feira de disputar as próximas eleições presidenciais depois que o governista Partido Socialista decidiu no fim de semana que apoiará a candidatura do senador independente Alejandro Guillier.

Lagos, militante socialista e lançado como pré-candidato do Partido pela Democracia, desistiu de seguir em frente na disputa eleitoral em meio a um baixo apoio nas pesquisas eleitorais e pequena adesão entre os partidos de esquerda da coalizão governista.

“Decidi renunciar à aspiração de alcançar novamente a Presidência da República”, disse Lagos a jornalistas.

O Partido Socialista decidiu no domingo apoiar a candidatura independente do senador Alejandro Guillier, um ex-jornalista de esquerda que é membro da coalizão governista Nova Maioria e que se comprometeu a avançar com as reformas da atual presidente, a socialista Michelle Bachelet, no país que é o maior produtor de cobre no mundo.