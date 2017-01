Ex-presidente George H.W. Bush é transferido para UTI

O ex-presidente norte-americano George H.W. Bush foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos em um hospital de Houston com pneumonia e estava estável e descansando confortavelmente depois que os médicos realizaram um procedimento para limpar suas vias aéreas, informou seu escritório na quarta-feira.

Sua esposa, a ex-primeira-dama Barbara Bush, também foi internada no mesmo hospital na quarta-feira por precaução, após apresentar fadiga e tosse, disse o escritório em um comunicado.

Bush, que tem 92 anos e é o ex-presidente mais velho do país, está internado no Houston Methodist Hospital desde sábado, depois de sentir falta de ar, disse o porta-voz da família, Jim McGrath, na quarta-feira.

Desde então, Bush teve um “problema respiratório agudo decorrente de pneumonia” e foi sedado para o procedimento não especificado, disse seu escritório, acrescentando que ele permanecerá na unidade de cuidados intensivos do hospital para observação.

Bush e a ex-primeira-dama de 91 anos completaram 72 anos de casamento no dia 6 de janeiro. Eles são pais do ex-presidente George W. Bush e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, que tentou a indicação presidencial republicana no ano passado.

O mais velho dos Bush, republicano como seus filhos, foi vice-presidente durante os dois mandatos de Ronald Reagan na Casa Branca antes de ser eleito presidente em 1988.

Perdeu sua candidatura à reeleição para Bill Clinton, então o governador democrata do Arkansas, em 1992.