Cidade do Panamá – O ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli foi preso nesta segunda-feira em Miami, nos Estados Unidos, informou à Agência Efe sua advogada, Alma Cortés.

As autoridades norte-americanas notificaram Martinelli, que governou o Panamá entre 2009 e 2014, que ele é alvo de um processo judicial em seu país e que ficará detido até que os advogados paguem uma fiança, de acordo com a advogada do ex-presidente.