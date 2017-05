Ex-presidente da Coreia do Sul nega acusações de corrupção

Seul – A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, negou as acusações de corrupção durante julgamento iniciado hoje. Se condenada, Park poderá ficar na prisão pelo resto da vida.

Escoltada por policiais e algemada, Park foi ouvida hoje, em sua primeira aparição pública desde que foi presa, em 31 de março. As acusações de corrupção resultaram na perda do cargo de presidente.

Após o depoimento, Park saiu do Tribunal algemada e não falou com a imprensa. Ela foi levada de volta ao centro de detenção em Seul, onde permanece detida. O próximo depoimento de Park está previsto para quinta-feira. Fonte: Associated Press