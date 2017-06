Ex-diretor do FBI vai depor no Senado dos EUA em 8 de junho

Washington – O ex-diretor do FBI James Comey prestará depoimento em uma audiência pública no Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos no próximo dia 8 em relação a sua demissão e às investigações sobre a suposta ingerência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, anunciaram fontes legislativas nesta quinta-feira.

A data para o depoimento de Comey era amplamente esperada, depois que o presidente Donald Trump o demitiu, algo que muitos analistas vinculam com a investigação sobre as ligações da Rússia com a campanha do bilionário para superar a candidata democrata Hillary Clinton nas urnas.