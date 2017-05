Ex-diretor do FBI é convidado a prestar depoimento no Senado

Washington – O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos convidou o ex-diretor do FBI James Comey para prestar depoimento em uma audiência fechada na terça-feira, disse uma porta-voz do presidente da comissão parlamentar, Richard Burr.

O convite foi feito por Burr, um republicano, e Mark Warner, o principal democrata do colegiado. Não havia nenhuma reação de imediato sobre se Comey, demitido pelo presidente Donald Trump de sua posição no FBI na terça-feira, vai comparecer.

Comey prestaria depoimento perante o comitê publicamente e também de maneira fechada na quinta-feira, mas agora o diretor interino Andrew McCabe vai participar da audiência da comissão sobre ameaças mundiais.