Ex-diretor do FBI adia testemunho perante comitê da Câmara

Washington – O ex-diretor do FBI James Comey adiou uma aparição perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que era planejada para quarta-feira, disse nesta segunda-feira o presidente do painel.

Em publicação no Twitter, o presidente Jason Chaffetz, que irá deixar seu assento no Congresso em junho, disse que conversou com Comey, que lhe disse que antes de testemunhar em público gostaria de conversar com o ex-diretor do FBI Robert Mueller, conselheiro especial investigando ligações entre a Rússia e a campanha eleitoral de Donald Trump.

Um assessor do Comitê de Supervisão não pôde confirmar para quando a audiência será remarcada.

O presidente Trump demitiu Comey em 9 de maio.

Após relatos de que Trump pediu a Comey para parar de investigar laços de assessores de sua campanha, o vice-secretário de Justiça dos EUA, Rod Rosenstein, contratou Mueller como conselheiro especial para liderar a investigação, em uma ação que deve atrasar audiências no Congresso sobre os laços russos.