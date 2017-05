Evo Morales diz que Trump é “o único déspota no mundo”

La Paz – O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é “o único déspota no mundo”, em alusão à polêmica que surgiu neste fim de semana entre os governos americano e cubano.

“Trump é o único déspota do mundo por discriminar migrantes e mulheres e promover agressão e intervenção a povos do mundo. Ridículo”, escreveu Morales no Twitter.

Único déspota en el mundo es Trump por discriminar a migrantes y mujeres, e impulsar agresión e intervención a pueblos del mundo. Ridículo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 22, 2017

No último sábado, data em que comemora a instauração do primeiro governo republicano em Cuba, Trump afirmou que o “despotismo cruel” não pode apagar o desejo de liberdade dos cubanos, que merecem um governo que defenda de maneira pacífica os “valores democráticos” através de um comunicado da Casa Branca.

Cuba, por meio de nota lida no canal estatal, respondeu que a mensagem era “ridícula” e que Trump era “mal assessorado”, ao mesmo em que tempo denunciou contradições nas diferentes mensagens de políticas interna e externa que o “magnata milionário transformado em presidente” passa.