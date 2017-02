Europa está trollando a ‘América em 1º lugar’ com vídeos hilários

São Paulo – Tudo começou com a Holanda: “Ok, já entendemos, a América será a primeira a partir de agora. Mas podemos sugerir pelo menos que a Holanda fique com o segundo lugar?”.

A brincadeira feita em um programa de TV holandês é uma sátira à postura isolacionista representada pelo slogan America comes first (“América em primeiro lugar”), repetida como um mantra pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O vídeo se tornou viral no YouTube, passando de 18 milhões de visualizações, e inspirou outros países a sair em defesa do “segundo lugar” no pódio mundial das nações.

Após a paródia da Holanda, foi a vez do show de comédia suíça Deville Late Night lançar a sua versão. Detalhe: a narração imita a voz e o jeito de falar do republicano.

“A Suíça é sexy […] Nós não somos planos como a Holanda, um total desastre”, ironiza o narrador, que argumenta contra o direito das mulheres e a favor do uso de violência, chegando até mesmo a comparar os suíços com a Ku Klux Klan, movimento racista que aterrorizou os EUA no final do século 19. “Como a KKK, adoramos andar a cavalo e queimar coisas”. Tudo, claro, uma grande gozação.

Depois foi a vez da Dinamarca entrar na brincadeira, com uma indireta sobre a política energética de Donald Trump, que prometeu “ressuscitar” a indústria de combustíveis fósseis no país, em detrimento de fontes mais limpas e sustentáveis.

“Temos super moinhos modernos que produzem energia agradável, limpa e renovável, não se preocupe, podemos transformá-los em moinhos de óleo [a diesel], se você quiser.”

Em seguida, a Alemanha mostrou que está pronta para mais uma batalha.

“A Alemanha participou de duas guerras mundiais nos últimos 100 anos, e foram as melhores guerras mundiais do mundo e nós ganhamos as duas de forma grandiosa, qualquer um ou qualquer coisa que diga o contrário é notícia falsa, ponto final”.

Até Portugal, quem diria, parece querer reviver seus tempos de império…ou, melhor, de segundo maior império do mundo, já que em primeiro vem a “América” de Trump. “Abolimos a escravidão em 1751. Mais de 100 anos antes dos Estados Unidos, lide com isso e considere fazer o mesmo em suas empresas”, diz um trecho.