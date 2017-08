EUA vão instalar radares em ilha para vigiar Coreia do Norte

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira que planejam instalar sistemas de radar nas ilhas Palau para aumentar sua capacidade de vigilância no Pacífico, após as recentes ameaças da Coreia do Norte.

Em um comunicado conjunto, o departamento americano de Defesa e o governo de Palau informaram que estão acertando os detalhes sobre a instalação de torres de radar no arquipélago, de 22 mil habitantes.

“Os sistemas de radar darão a Palau melhor capacidade de vigilância marítima e, ao mesmo tempo, permitirão aos Estados Unidos maior controle de seu espaço para garantir a segurança da aviação”.

Palau é um país independente sem forças armadas, mas um acordo com Washington garante sua defesa por forças dos EUA.

Atualmente, os Estados Unidos não têm tropas estacionadas no arquipélago.

Palau está situado 1.300 km a sudoeste de Guam, o território americano no Pacífico ameaçado pela Coreia do Norte com disparo de mísseis.