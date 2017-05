EUA vão estender isenção de sanções contra Irã, dizem autoridades

Washington – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou duramente o acordo nuclear do Irã quando era candidato, vai estender nesta quarta-feira o alívio de sanções para o país, que é parte do pacto de 2015, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que o governo vai anunciar formalmente que está renovando a isenção de sanções que foram dadas ao Irã como parte do acordo, pelo qual Teerã concordou em limitar seu programa nuclear.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA não quis comentar sobre o assunto.

O governo do ex-presidente norte-americano Barack Obama renovou uma série de isenções para sanções dos EUA ao Irã em meados de janeiro de 2017, logo antes de deixar o cargo. Algumas dessas isenções teriam terminado nessa semana se Trump não tivesse decidido renová-las novamente.

A decisão de renovar as isenções representa uma importante escolha política inicial sobre o acordo nuclear para o governo de Trump e indica que, apesar de algumas promessas durante a campanha presidencial de 2016 de “desmontar o acordo desastroso com o Irã”, Trump decidiu, pelo menos por enquanto, mantê-lo.

As isenções vêm antes da eleição presidencial do Irã na sexta-feira, na qual o presidente Hassan Rouhani, um clérigo pragmático cujo governo negociou o acordo nuclear, está enfrentando um opositor conservador e tentando convencer os eleitores de que pode cumprir as promessas de crescimento econômico.