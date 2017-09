EUA tomam controle de postos diplomáticos da Rússia

Washington – Os Estados Unidos tomaram controle de três postos diplomáticos da Rússia no país, após confirmarem que os russos cumpriram com a ordem do governo de Donald Trump para deixarem esses lugares em dois dias.

Enquanto o Kremlin protestava, acusando Washington de adotar táticas intimidadoras, os americanos negavam a acusação de Moscou de que oficiais ameaçaram arrombar a porta de entrada das instalações e que a Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) estava fazendo uma varredura nas instalações.

De acordo com uma autoridade do Departamento de Estado americano, os oficiais trabalharam junto com a equipe da embaixada russa para inspecionar os três prédios e garantir que estavam vagos.

A Rússia se irritou com a ordem dos americanos para fechar o consulado em São Francisco e escritórios de comércio em Washington e em Nova York, em retaliação à decisão de Moscou de reduzir a equipe de diplomatas americanos para 455, após a aplicação de sanções econômicas pelo governo dos EUA. Moscou disse que os americanos violaram a lei internacional ao fechar as instalações.

Ontem, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que pediu para que o vice-chefe da missão americana em Moscou, Anthony Godfrey, entregasse uma nota formal em protesto pela decisão dos americanos, chamando o fechamento do escritório comercial de uma “ação agressiva sem precedentes”.

O ministério russo ainda publicou um vídeo nas redes sociais que diz mostrar agentes do FBI inspecionando as instalações em São Francisco. No vídeo, um homem de gravata aparece batendo em várias portas numeradas e entrando no que pareciam ser apartamentos. Fonte: Associated Press.