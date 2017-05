EUA testam míssil balístico intercontinental

A Força Aérea dos Estados Unidos lançou na madrugada desta quarta-feira um míssil balístico intercontinental desarmado de testes da Califórnia ao Oceano Pacífico, informou a instituição.

O porta-voz do Comando de Ataque Global da Força Aérea, Joe Thomas, disse à AFP a partir da Califórnia que se tratava de um teste de rotina e não envolvia uma demonstração de força na controvérsia com a Coreia do Norte por seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

O míssil ‘Minuteman III’ foi lançado a partir da Base Vandenberg da Força Aérea na Califórnia às 07h02 GMT (04h02 de Brasília) desta quarta-feira, informou o Comando de Ataque em um comunicado.

O míssil viajou cerca de 6.700 quilômetros sobre o Oceano Pacífico e caiu perto de um atol que faz parte das Ilhas Marshall utilizado como um local de teste de mísseis americanos.

O Minuteman III, que pode ser equipado com uma ogiva nuclear, é testado cerca de quatro vezes por ano, disse Linda Frost, outra porta-voz do Comando de Ataque.

Fotos do lançamento tiradas pela Força Aérea mostram chamas brilhantes no momento do lançamento, e depois uma pálida e fina marca laranja no céu noturno enquanto o míssil se arqueava sobre o oceano.

“Estes lançamentos de teste verificam a precisão e a confiabilidade do sistema de armamento ICBM (mísseis balísticos intercontinentais), proporcionando dados valiosos para garantir uma contínua dissuasão nuclear segura, confiável e efetiva”, disse o Comando em seu comunicado.

“O programa de lançamento de teste do ICBM demonstra a capacidade operacional do Minuteman III e assegura a capacidade dos Estados Unidos de manter uma dissuasão nuclear forte e credível como elemento-chave da segurança nacional e da segurança dos aliados e parceiros dos Estados Unidos” acrescentou.