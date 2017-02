EUA restabelecem milhares de vistos revogados por Trump

Washington – O Departamento de Estado dos EUA informou neste sábado que restabeleceu milhares de vistos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana que haviam sido cancelados devido ao veto migratório imposto pelo presidente Donald Trump, agora que este ficou bloqueado por ordem de um juiz federal.

“Revertemos a revogação provisória dos vistos sob a ordem executiva (de Trump). As pessoas com vistos que não foram fisicamente cancelados podem viajar agora, se o visto continua sendo válido”, disse à Agência Efe um funcionário do Departamento de Estado, que pediu o anonimato.

O Departamento de Estado afirmou na sexta-feira que tinha restabelecido provisoriamente quase 60 mil vistos de estrangeiros provenientes dos sete países afetados pela entrada em vigor do veto migratório.