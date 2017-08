EUA recuperam os corpos de marinheiros mortos após colisão

Bangcoc – A Marinha dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira que recuperaram os corpos de dez marinheiros mortos após a colisão da semana passada do destróier USS John S. McCain com um cargueiro em águas próximas a Singapura.

Em um comunicado emitido nesta segunda-feira (domingo nos Estados Unidos), a Sétima Frota da Marinha dos EUA informou que as equipes de mergulhadores encontraram os corpos dos dez homens dadas previamente por desaparecidas.

As autoridades, no entanto, não detalharam o local onde foram achados, ainda que se pressuponha que tenha sido nas áreas inundadas do interior do navio, que está atracado na base naval de Changi, em Singapura.

O comunicado dá o nome, idade e posto das dez vítimas e indica que o incidente está sob investigação.

O choque entre o destróier de mísseis teleguiados e o Alnic MC, um petroleiro de mais de 30 mil toneladas que navega com bandeira da Libéria, também causou cinco feridos, todos eles do USS McCain.

Nem EUA nem Singapura explicaram a causa da colisão.