Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou neste domingo que os Estados Unidos poderiam permanecer no acordo climático de Paris sob as condições corretas.

“O presidente disse que está aberto a encontrar aquelas condições em que possamos permanecer envolvidos com os outros no que todos nós concordamos que ainda é uma questão desafiadora”, disse Tillerson no programa “Face The Nation” da CBS.