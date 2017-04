EUA não desconsideram diálogo direto com a Coreia do Norte

Os Estados Unidos não excluem um diálogo direto com a Coreia do Norte para resolver a questão do programa nuclear de Pyongyang, afirmou o secretário de Estado americano Rex Tillerson em uma entrevista à rádio pública NPR.

“Obviamente, essa seria a maneira que gostaríamos de resolver isso”, afirmou Tillerson, segundo a transcrição da entrevista publica nesta sexta-feira.

“Mas Pyongyang deve estar pronto para falar conosco sobre a agenda correta”, isto é, a desnuclearização da península coreana, e não apenas um congelamento de seu programa nuclear, acrescentou.

Tillerson presidirá nesta sexta-feira uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à Coreia do Norte.