Estados Unidos, México e Canadá podem tentar sediar Copa juntos

São Paulo – Estados Unidos, México e Canadá podem tentar sediar a Copa do Mundo de 2026 em conjunto.

A ideia foi revelada por Victor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), para o jornal britânico The Guardian.

“A ideia já circula faz um tempo, as discussões estão continuando e será uma proposta excitante se de fato virar realidade”, disse ele.

Montagliani disse também que a proposta seria uma forma de mostrar que o futebol pode “se erguer acima” da política.

Os três países são parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que está sendo renegociado por iniciativa do presidente americano Donald Trump, que também defende a criação de um muro físico na fronteira com o México.

Qualquer um dos três países poderia, em tese, sediar o torneio sozinho – mas Montagliani acredita que a união é mais adequada para o novo formato ampliado que pode começar em 2026 e que teria 48 times e 80 jogos.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse em fevereiro que pretende incentivar a escolha de mais de uma sede para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a ESPN, a decisão de entrar na disputa será anunciada formalmente na segunda-feira (10) em Nova York.

O calendário do processo foi revelado no ano passado e define que as propostas devem ser preparadas entre junho e dezembro de 2018 para serem analisadas pela Fifa entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020.

A decisão final só vai sair em maio de 2020. Já está definido que a Copa de 2018 será na Rússia e a de 2022 será no Catar.

A única vez em que dois países sediaram uma Copa juntos foi em 2002, com Japão e Coreia do Sul.

Os Estados Unidos sediaram a Copa em 1994. O México foi o anfitrião em 1970 e em 1986, apesar da Colômbia ter sido inicialmente escolhida para depois desistir em meio a preocupações financeiras.

A Copa de 1986 foi inclusive a única com a presença do time canadense, que não se qualificou para participar em nenhuma outra edição.