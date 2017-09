EUA instalam 1ª base militar permanente em Israel

Jerusalém – O Exército israelense revelou nesta segunda-feira que foi estabelecida pela primeira vez uma base militar americana em Israel, como parte da cooperação entre ambos os países.

De acordo com o comandante da defesa aérea israelense, Tzvika Haimovich, a nova base militar não contradiz o empenho israelense em demonstrar autossuficiência para se defender dos inimigos.

“Não é contraditório com as nossas capacidades. Cooperamos com Estados Unidos, mas não a qualquer preço”, declarou. A mensagem que Israel pretende transmitir à região é que trabalha “junto com o maior exército do mundo”, disse.

Segundo Haimovich, dezenas de soldados americanos estarão de modo permanente na base e operarão sistemas dos Estados Unidos, não israelenses.

O comandante não quis falar sobre a possibilidade de os soldados americanos participarem de operações de combate, mas afirmou que “é muito mais significativo que isso”. “Há uma presença americana aqui, uma força militar, não civil”, explicou.

A construção da base, no sul do país, demorou dois anos e o processo “foi fluido porque a relação entre as aeronáuticas de ambos os países, entre os comandantes de ambos os exércitos, é mais forte que a relação entre os líderes políticos e os governos”, nas palavras do comandante.

A defesa aérea de Israel conta com o sistema Cúpula de Ferro, criado para derrubar mísseis de curto alcance, e o sistema Arrow, capaz de interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre.

Estados Unidos e Israel já cooperaram no desenvolvimento de vários sistemas de defesa de mísseis, incluindo a Cúpula de Ferro.