EUA exigem fim dos teste nucleares para dialogar com Pyongyang

Os Estados Unidos estão abertos a conversar com a Coreia do Norte, se o país interromper seus testes nucleares e balísticos – anunciou a embaixadora de Washington na ONU, Nikki Haley, nesta terça (16), no momento em que o Conselho de Segurança avalia novas sanções contra Pyongyang.

“Queremos falar, mas não antes de constatar o cessar total do processo nuclear e de qualquer teste”, disse Haley aos jornalistas.

Washington e Pequim – único aliado diplomático e militar da Coreia do Norte – buscam a adoção de novas sanções contra Pyongyang no Conselho de Segurança, acrescentou a embaixadora.