EUA emitem alerta de viagens para Europa por “ameaça terrorista”

Washington – O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta de viagem para a Europa na segunda-feira, dizendo que os cidadãos norte-americanos devem estar cientes de uma ameaça contínua de ataques terroristas em todo o continente.

No alerta, o Departamento de Estado citou incidentes recentes na França, Rússia, Suécia e Reino Unido e disse que o Estado Islâmico e a Al Qaeda “têm a capacidade de planejar e executar ataques terroristas na Europa”.

O alerta de viagem anterior do Departamento de Estado para a Europa, emitido antes da temporada de férias de inverno, expirou em fevereiro.

Um oficial do Departamento de Estado disse que o alerta de segunda-feira não foi provocado por uma ameaça específica, mas pelo reconhecimento do risco contínuo de ataques, especialmente antes das férias de verão no Hemisfério Norte. O alerta expira em 1 de setembro.