EUA elevam para 11 mil o número de soldados no Afeganistão

Washington – O Departamento de Defesa dos Estados Unidos elevou nesta quarta-feira para 11 mil o número de soldados do país que estão no Afeganistão, quantidade superior aos 8,4 mil anunciados até então, após uma mudança no mecanismo de contagem de tropas, que agora passa incluir militares em missões temporárias.

“Com o novo mecanismo de contabilidade, o novo número oficial de soldados americanos no Afeganistão é de 11 mil”, disse em uma entrevista coletiva no Pentágono o tenente-general Kenneth McKenzie, diretor do Estado Maior Conjunto dos EUA.

O número é superior aos 8,4 mil contabilizados anteriormente e ainda não engloba os militares que podem ser enviados ao Afeganistão como parte da nova estratégia anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o conflito no país.