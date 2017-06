EUA e União Europeia buscam resolver impasse sobre vistos

Bruxelas, Bélgica – Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) planejam aumentar os esforços para acabar com reivindicações de que o bloco europeu suspenda a permissão para que cidadãos norte-americanos viajem pela Europa sem visto.

A UE alega que, conforme as regras do acordo sobre vistos entre as partes, os EUA deve permitir que os cidadãos dos 28 países do bloco entrem no país sem a necessidade de visto. Washington, porém, obriga cidadãos da Croácia, Bulgária, Chipre, Polônia e Romênia a apresentar visto para entrar no país, até que os sejam cumpridos requisitos previstos na legislação norte-americana.

Nesta sexta-feira, autoridades de segurança dos EUA e da UE disseram que “pretendem aumentar os esforços para melhorar a cooperação, com o objetivo de ajudar estes países a avançar mais rapidamente em relação aos requisitos norte-americanos”.